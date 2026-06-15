Başkan Altay müjdeyi verdi! Günlük 400 bine çıkacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ'nin yatırım değerlendirme toplantısında Konya'nın çevre ve altyapı geleceğini şekillendirecek dev projelerden birini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, şehir merkezinde 2009 yılından bu yana hizmet veren Konya Atık Su Arıtma Tesisi'nin rehabilitasyonu ve ikinci kademe inşaatı için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Altay, proje tamamlandığında tesisin günlük arıtma kapasitesinin 200 bin metreküpten 400 bin metreküpe yükseltileceğini belirterek, yatırımın KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli projesi olacağını söyledi.

KONYA'NIN ARTAN İHTİYACINA YENİ KAPASİTE

Konya'nın büyüyen nüfusu ve gelişen şehir yapısına dikkat çeken Başkan Altay, mevcut tesisin uzun yıllardır çevre koruma ve atık su yönetimi konusunda önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Şehrin gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate aldıklarını belirten Altay, yeni yatırımla birlikte arıtma kapasitesinin iki katına çıkarılarak uzun yıllar boyunca oluşabilecek ihtiyaçlara cevap verileceğini kaydetti.

DEV PROJEDE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Yatırımın finansman ve uygulama sürecinde önemli kurumların yer aldığını vurgulayan Altay, projenin Dünya Bankası, İller Bankası ve KOSKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirileceğini söyledi.

Bu ortaklığın, projenin teknik ve mali açıdan güçlü bir zeminde ilerlemesini sağlayacağını belirten Altay, çalışmaların tamamlanmasının ardından Konya'nın atık su altyapısında yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

GÜNLÜK KAPASİTE 400 BİN METREKÜPE YÜKSELECEK

Başkan Altay, mevcut durumda günlük 200 bin metreküp kapasiteyle çalışan tesisin ikinci kademe yatırımı sonrasında günlük 400 bin metreküp atık su arıtabilecek seviyeye ulaşacağını açıkladı.

Bu artışın yalnızca mevcut ihtiyacı karşılamakla kalmayacağını vurgulayan Altay, gelecekte yaşanabilecek nüfus artışları ve şehirleşme süreçlerine karşı da önemli bir güvence oluşturacağını söyledi.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yeni yatırımla birlikte atık su yönetiminde daha yüksek verimlilik elde edileceğini belirten Altay, çevrenin korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından projenin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konya'nın çevreci yatırımlarla Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiğini ifade eden Altay, atık su arıtma altyapısının güçlenmesinin şehirdeki yaşam kalitesine de doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

KOSKİ TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Başkan Altay, Konya Atık Su Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve İkinci Kademe İnşaatı Projesi'nin KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olacağını belirterek, proje hakkında önümüzdeki haftalarda kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

Altay, "Bu yatırımla Konya'nın uzun yıllar boyunca atık su arıtma ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapı oluşturacağız. Şehrimizin geleceğini planlıyor, çevreyi koruyan ve sürdürülebilirliği esas alan yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz” dedi.

(Meltem Aslan)