Konya ovasında çok acı manzara! Başaksız ekin tarlaları

Konya'da cuma günü ve hafta sonunda etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar ile dolu, birçok ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle tarım bölgelerinde büyük zarara yol açan yağışlar sonrası üreticiler yeni haftanın hava durumunu yakından takip etmeye başladı. Dolu nedeniyle buğday başakları parçalanırken, arpa tarlalarında da ciddi hasar meydana geldi. Mısır, ayçiçeği ve pancar tarlalarının yanı sıra çilek ve kiraz bahçelerinde de önemli zarar oluştu.

TARIM ALANLARINDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Konya'nın birçok ilçesinden dolu ve sel haberleri gelirken, en büyük zararın tarım alanlarında yaşandığı bildirildi. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle özellikle hububat ekili arazilerde verim kaybı endişesi oluştu. Üreticiler, hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftanın ilk günlerinde Konya genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Pazartesi gününden perşembe gününe kadar önemli bir yağış beklenmezken sıcaklıkların 24 ila 29 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

CİHANBEYLİ'DE DOLU ZARARI YERİNDE İNCELENDİ

Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Cihanbeyli oldu. Yapalı ve Günyüzü mahallelerinde meydana gelen dolu zararları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ufacık, Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut ve teknik ekipler tarafından yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen saha çalışmalarında üreticilerin yaşadığı zararlar değerlendirilirken, ekili alanlardaki hasarın boyutu tespit edildi. Yetkililer tarafından gerekli inceleme ve raporlama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

SEL TARIM ARAZİLERİNİ SU ALTINDA BIRAKTI

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Şerefli Mahallesi başta olmak üzere etkili olan kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Yağışın ardından tarım arazileri, bahçeler ve bazı yollar su altında kaldı.

Mahallede günlük yaşamı olumsuz etkileyen sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, biriken sular birçok noktada zarara yol açtı. Tarım arazilerinin yanı sıra bahçelerde de önemli ölçüde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Altınekin ilçesi Koçkaya mahallesinden gelen görüntülerde şiddetli dolu yağışı sonrası tarlalarda son durum olarak görüntülendi.

ÇUMRA'DA DA BENZER MANZARALAR YAŞANDI

Öte yandan Konya'nın Çumra ilçesinde de kısa süre etkili olan yağmur, birçok tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu. Yağışın ardından oluşan görüntüler dikkat çekerken, çiftçiler ortaya çıkan manzarayı şaşkınlıkla izledi.

HAFTA SONUNA DOĞRU YAĞIŞ YENİDEN GELİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre Konya'da cuma günü itibarıyla yağışlı hava yeniden etkisini göstermeye başlayacak. Cuma günü yağmurlu ve bulutlu bir hava beklenirken, cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali öne çıkıyor. Pazar günü de yer yer yağışların devam etmesi bekleniyor.

Mevcut tahminlerde yeni haftanın ilk bölümünde dolu beklentisi bulunmuyor. Ancak hafta sonuna doğru görülebilecek kuvvetli sağanakların yerel olarak etkili olabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle hasar gören bölgelerdeki üreticilerin meteorolojik uyarıları yakından takip ederek tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

(Meltem Aslan)