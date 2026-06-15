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KONYA Haberleri

Konya yolunda zincirleme kaza! 5 araç karıştı

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Konya yolunda zincirleme kaza! 5 araç karıştı
Niğde’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Konya yolu üzerinde bulunan Kampüs Kavşağı'nda gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kampüs Kavşağı'nda bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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