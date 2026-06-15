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EKONOMİ Haberleri

Altın fiyatlarında barış yükselişi

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Altın fiyatlarında barış yükselişi
ABD-İran barış anlaşması sonucunda altın değer kazandı.

Altın, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngören bir barış anlaşmasına varmasının ardından Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 doların üzerine çıkarak art arda üçüncü seansında yükselişini sürdürdü.

Petrol fiyatları ise duyurunun ardından iki ayın en düşük seviyesine gerileyerek, yükselen enflasyon ve faiz artırımı olasılığına ilişkin endişeleri hafifletti.

Anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması bekleniyor ve İran'a yönelik ablukaların kaldırılması, yaptırımların hafifletilmesi ve Tahran'ın nükleer programının tasfiye edilmesini içerdiği bildiriliyor.

Bu arada, ABD Merkez Bankası (Fed), yeni başkan Kevin Warsh yönetiminde bu hafta ilk politika toplantısını gerçekleştirecek ve faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Avustralya Merkez Bankası'nın da politikayı sabit tutması beklenirken, Japonya Merkez Bankası'nın para birimini desteklemek için faiz oranlarını artırması muhtemel görünüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 276 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 266 dolar, en yüksek de 4 bin 335 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 328 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 361 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 348 lira, en yüksek de 6 bin 450 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 440 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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