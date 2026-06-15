Mikserden düşen malzeme motosiklet sürücüsünü ölümle burun buruna getirdi

Kaza, İskenderun-Dörtyol otoyolunda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet beton mikserinden düşen malzemeye takılarak devrildi.
Devrilen araçla birlikte motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedavi altına alındı.
Kask kamerasına anbean yansıyan kazanın ardından hukuki süreç başlatan sürücü, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuru sonrası mahkemeyse kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Beton mikseri sürücünün ihmaliyle ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsünün, hukuki yolu verilen kararla kapandı.
Kaynak: İHA