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KONYA Haberleri

Konya’da 2 grup birbirine girdi! Biri ağır 4 yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Konya’da 2 grup birbirine girdi! Biri ağır 4 yaralı

Sabah erken saatlerde Konya'nın Karatay ilçesinden gelen kavga ihbarı polisi harekete geçirdi. 

İhbarın geldiği Erler Mahallesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan ekipler kavgayı ayırdı. Biri bıçakla 4 kişinin yaralandığı belirlendi. 

Sağlık ekipleri çağrıldı! 

Bıçak ve darp yaralıları için olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Adrese ulaşan ambulanslara alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Yaralılardan birinin durumu ağır!

Kavgada koltuk altı bölgesinden bıçaklandığı öğrenilen yaralı Konya Şehir Hastanesinde tedavi görüyor. İlk müdahalesi tamamlanan yaralının yoğun bakıma alındığı iddia edildi. 

Polis tedbir aldı! 

Olayın yaşandığı bölgede uzun süre çalışma yapan polis ekipleri, tarafların bir araya gelme ihtimaline karşı da önlem aldı.

(Ali Asım Erdem)

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