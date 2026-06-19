Konya’da hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı? Saat kaçta hizmet verecek?

2026-YKS öncesinde kimlik veya gerekli belgelerini temin etmek isteyen adaylar için önemli bir açıklama geldi. Konya Valiliği, sınav haftasında nüfus müdürlüklerinin çalışma düzenine ilişkin detayları paylaştı.
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek adayların ihtiyaç duyabilecekleri belgeleri alabilmeleri amacıyla sınav merkezi olan ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu hizmet verecek.
Buna göre;
20 Haziran 2026 Cumartesi günü 07.00 - 17.00 saatleri arasında,
21 Haziran 2026 Pazar günü ise 07.00 - 15.30 saatleri arasında açık olacak.
RANDEVU ALMAK GEREKİYOR MU?
Konya Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre işlemler randevusuz gerçekleştirilecek. Kimlik kartını kaybeden, yenilemesi gereken veya sınav için gerekli nüfus belgelerine ihtiyaç duyan adaylar belirtilen saatlerde nüfus müdürlüklerine başvurabilecek.
Yetkililer, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adayların işlemlerini son dakikaya bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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