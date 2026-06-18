DUYURU YAPILDI! Konya’da 2 gün ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında toplu ulaşıma ilişkin önemli bir duyuru yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde toplu ulaşımda özel düzenlemeler yapıldığını duyurdu.
Buna göre, sınava giriş belgesini ibraz eden öğrenciler, refakatçileri ve sınav görevlileri, iki gün boyunca otobüs ve tramvaylardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Otobüs ve tramvay hatlarına ek seferler konuldu
Öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla Cumartesi ve Pazar günleri otobüs ve tramvay hatlarında ilave seferler planlandı. Vatandaşlar, hat güzergâhları ve güncel sefer saatlerine ATUS ve Konya Mobil uygulamaları üzerinden ulaşabilecek.
İlave sefer uygulanacak hatlar açıklandı
20 Haziran Cumartesi günü 56, 52, 86, 47, 80, 28, 21, 17, 91, 45, 42, 8, 37, 31, 33, 127, 128, 110, 4, 113, 59, 119, 49, 58 ve 48 numaralı hatlarda ilave sefer uygulanacak.
21 Haziran Pazar günü ise bu hatlara ek olarak 123, 13, 94, 12, 67 ve 98 numaralı hatlarda da ek seferler düzenlenecek.
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