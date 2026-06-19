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KONYA Haberleri

Konya Valiliği duyurdu! Bu saat aralığında açık

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya Valiliği duyurdu! Bu saat aralığında açık

20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) öncesinde, kimlik veya gerekli belgelerini temin etmesi gereken adaylar için önemli bir düzenleme yapıldı.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav merkezi olan ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, YKS'ye girecek adayların ihtiyaç duyacağı belgeleri karşılayabilmesi amacıyla hafta sonu hizmet verecek.

Çalışma Saatleri

20 Haziran 2026 Cumartesi: 07.00 – 17.00
21 Haziran 2026 Pazar: 07.00 – 15.30

Randevu Şartı Yok

Valilik, işlemlerin randevusuz olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yetkililer, sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için kimlik kartını kaybeden, yenilemesi gereken veya nüfus müdürlüğünden belge alması gereken adayların belirtilen saatlerde başvuruda bulunabileceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem) 

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