Bilim Konya yaz okulu teknoloji eğitimlerinde mülakat kayıtları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve T3 Vakfı iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Bilim Konya’da, 2026 Yaz Okulu Teknoloji Eğitimlerine katılmak isteyen 5. ve 6. sınıf öğrenciler için mülakat başvuruları başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yaz dönemini verimli geçirmek isteyen bilime ve teknolojiye meraklı ortaokul öğrencilerimizi Bilim Konya’nın nitelikli eğitim ortamıyla buluşturacağız. Geleceğin bilim yıldızlarını ücretsiz olan bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hizmet veren Bilim Konya'nın, 2026 Yaz Okulu Teknoloji Eğitimlerinde yer alabilmek için düzenlenecek mülakatlara başvurular başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak gençlerin yetişmesine destek olmaktan büyük mutluluk bir duyduklarını ifade ederek, Bilim Konya'nın çocukların ve gençlerin teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını sağlayan önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Bilime ve teknolojiye ilgi duyan ortaokul öğrencilerini ücretsiz olan programa katılmaya davet eden Başkan Altay, "Yaz dönemini verimli geçirmek isteyen yavrularımızı yapacağımız mülakat sonrası Bilim Konya'nın nitelikli eğitim ortamıyla buluşturacağız. Gençlerimizin algoritma, programlama, elektronik ve mekanik alanlarında önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyorum. Bilime ve teknolojiye meraklı geleceğin bilim yıldızlarını bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalnızca 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği program için kayıtlar 3 Temmuz 2026 tarihine kadar bilim.konya.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Programa katılacak 24 şanslı ortaokul öğrencisi, e-sınav ve yetenek görüşmesinden oluşan iki aşamalı değerlendirme süreci sonucunda belirlenecek. Öğrencilerin muhakeme, problem çözme, kritik düşünme, iletişim ve takım çalışması becerilerinin değerlendirileceği süreç sonunda başarılı olan adaylar Bilim Konya Yaz Okulu Teknoloji Eğitimleri'ne katılma hakkı kazanacak.

13 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek eğitimlerde öğrenciler; Temel Algoritma, Geliştirme Kartları ile C Programlama (Arduino), Elektronik 101 ve Mekanik 101 (Tinkercad) gibi alanlarda eğitim alacak. Dersler hafta içi her gün, 12 kişilik özel sınıflarda gerçekleştirilecek.

Başvuru ve programla ilgili detaylı bilgiye bilim.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu