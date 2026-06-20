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KONYA Haberleri

Ankara-Konya yolu trafiğe kapatıldı

Ankara-Konya yolu trafiğe kapatıldı
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerindeki (Karahamzalı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-19. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-2. kilometreleri, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8-9. kilometreleri, Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometreleri ve Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. kilometrelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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