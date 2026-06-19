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KONYA Haberleri

Konya’da tır devrildi! Sürücü yaralandı

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Konya’da tır devrildi! Sürücü yaralandı
Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralanandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzerinde Karapınar ilçesi Kesmez mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.M.H. idaresindeki 42 ERK 50 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından devrilen tır kara yolundan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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