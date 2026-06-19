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KONYA Haberleri

Konya’da havai fişek deposunda yangın!

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da havai fişek deposunda yangın!

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir havai fişek deposunda çıkan yangın, mahallede büyük korku ve paniğe neden oldu. Saraçoğlu Erler Mahallesi'nde meydana gelen olayda depodan yükselen alevler ile yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangının büyüme ihtimaline karşı kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

PATLAMA RİSKİ NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Depoda bulunan havai fişekler nedeniyle olası patlama riskini değerlendiren ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölge emniyet şeridiyle kapatılırken, vatandaşlar tedbir amacıyla güvenli alanlara yönlendirildi. Yangın sırasında zaman zaman duyulan patlama sesleri çevrede endişeye yol açtı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri alevlerin çevredeki iş yerleri ve yapılara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yangının kontrol altına alınması için müdahale sürerken, olayın çıkış sebebinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Yetkililer tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Cumali Özer)

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