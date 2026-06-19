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KONYA Haberleri

Konya’da restoran alevlere teslim oldu! O anlar kamerada

Cumali Özer
Muhabir

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Konya'nın merkez Meram ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. İşletmenin çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyürken, yükselen yoğun duman kentin farklı noktalarından da görüldü.

YOĞUN DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Yangının başlamasının ardından gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan fark edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Gödene TOKİ bölgesinde bulunan işletmeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin restoranın tamamına yayılmaması için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Cumali Özer)

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