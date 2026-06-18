Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konya’da konuştu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Konya’nın Ereğli içesinde Halk Kütüphanesi açılışa katıldı. Bakan Bolat, “Burada üretimi bilgiyle ticareti ahlak ve irfanla buluşturacak bir vizyonun tohumlarını ekiyoruz. Güçlü ekonomi, güçlü ticaret için ne lazım, teknoloji lazım, katma değer üretecek bilgi lazım. Bunların sonunda da güçlü bir ekonomiden güçlü bir ticaret ortaya çıkacak. Bu nedenle bütün bu alanlar birbirleriyle bağlantılıdır ve bununla da inşallah güçlü büyük Türkiye’yi hep birlikte başaracağız“ dedi.

Ticaret Bakanı Bolat memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Ömer Bolat, "Kütüphaneler bir bilgi hazinesi yerleridir. Dijital dünya, teknoloji çok hızlı gelişiyor bu bir gerçek ama kitaplar ve kütüphanelerin önemi asla azalmıyor. Ve bugün baktığımızda Türkiye'deki kütüphane sayılarımızda büyük bir artış var. Okunan kitap sayılarında büyük bir artış var ve Türkiye dünyada kitap basımında önde gelen ülkelerden biri olmayı devam ettiriyor. Bu da öğrencilerimizin, eğitimcilerimizin, öğretmenlerimizin, gençlerimizin, halkımızın, teknolojiyi takip etmekle beraber, teknolojinin imkanlarını kullanmakla beraber, kitaptan kütüphaneden kopmadıklarını, aksine daha çok bağlandıklarını bize gösteriyor. Bundan da çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz burada bir bina açmıyoruz. Burada üretimi bilgiyle ticareti ahlak ve irfanla buluşturacak bir vizyonun tohumlarını ekiyoruz. Güçlü ekonomi, güçlü ticaret için ne lazım, teknoloji lazım, katma değer üretecek bilgi lazım. Bunların sonunda da güçlü bir ekonomiden güçlü bir ticaret ortaya çıkacak. Bu nedenle bütün bu alanlar birbirleriyle bağlantılıdır ve bununla da inşallah güçlü büyük Türkiye'yi hep birlikte başaracağız" dedi.

"Vatandaşlarımız kütüphanelerden de asla kopmuyor ve daha çok ilgi gösteriyor"

Kütüphane sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Ankara Beştepe Külliyesi'nde gerçekten dünyada örnek gösterilen çok büyük bir kütüphane ve milli kütüphane var. Bunun yanında bin 302 tane halk kütüphanesi var. 557 üniversite kütüphanesi var. 43 bin 466 da eğitim kurumlarının kütüphaneleri var. Toplam 45 bin 327 kütüphane. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki kitap sayısı geçen yıl yüzde 4 artışla 2 milyon 713 bin 782'ye ulaştı. Üniversite kütüphanelerinde yüzde 5 artışla yaklaşık 23 milyon, buradaki halk kütüphanesi gibi tüm halk kütüphanelerimizdeki kitap sayısı da yüzde 3,8 artışla 26 milyon 41 bine ulaştı. Bütün bu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığımızın yine çalışmaları, Yüksek Öğretim Kurulu topyekün çalışmaları, özel kuruluşlar, okullar, özel okullar, hepsinin ortak çalışmalarıyla oluşan başarılı sonuçlar ve halkımızın ilgisine gelince onu da söylemek isterim. Halk kütüphanelerine gidip yararlanan kişi sayısı tam 39 milyon 195 bin kişi. 39 milyon 195 bin kişi halk kütüphanelerine gidip istifade etmiş. Yani herkes tabii ki teknolojiden, dijital teknolojiden faydalanıyor ama kütüphanelerden de asla kopmuyor ve daha çok ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise, "Gençlerimizin kitaplarla hemhal olması, kütüphanelerle hemhal olması, ülkemizin geleceğini kurarken kitaplardan destek alması bizim en büyük dileğimiz, arzumuz. Bu çerçevede de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayatın aktığı her yerde kütüphanelerimiz olsun istiyoruz. İl ve ilçe kütüphanelerimize ek olarak garlardan AVM'lere kadar hastanelerden cezaevlerine yani yaşamın aktığı her yerde kütüphaneler inşa ediyoruz. Bunun sonuçlarını da okuma kültürünün gelişimi noktasında olumlu rakamlarla alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ereğli Halk Kütüphanesi devletimizin kurumlarının bir araya gelmesi ile neler başarabileceğinin en somut ve en güzel nişanesidir. Toplamda 3 bin 644 metrekarelik bir kullanım alanına sahip olan bu kütüphane sadece taş binalardan ibaret bir yapı değildir. Bu çatı gençlerimizden akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımıza kadar herkesi buluşturan yaşayan bir ilim ve irfan merkezidir. İnanıyorum ki bu kıymetli eser kültürel hayatımızın zenginleşmesi ve Ereğli'mizin geleceğine önemli bir katkı sunacaktır" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Evlatlarımızı her daim bilgiyle kitapla ve aydınlık bir gelecekte buluşturmayı en asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Ereğli İlçe Halk Kütüphanemiz adeta yaşayan bir kültür ve yaşam merkezidir. Binlerce kitaba ev sahipliği yapan bu devasa kompleks en küçük evlatlarımızı, bebek ve çocuk bölümlerinden engelsiz çalışma alanlarına teknolojiye yön verecek bilim merkezi oldu. Matematik atölyelerinden cep sineması ve konferans salonlarına kadar her yaş grubuna hitap eden muazzam bir yaşam alanıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve protokol mensupları tarafından Halk Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA