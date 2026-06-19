KULU İCRA DAİRESİNDEN

T.C.

KULUİCRA DAİRESİ

2024/162 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/162 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, BAHADIRLI Mahalle/Köy, Yaylaiçi Mevkii, 371 Ada, 6 Parsel, Konya İli, Kulu İlçesi,Bahadırlı Mahallesi 371 Ada, 6 Parsel nolu 949,97 m2 yüzölçümlü arsadır.İlçe merkezine 6 km, Ankara- Konya yoluna 9 km, Kulu Bölge Devlet Hastanesine 13 km mesafededir. Taşınmazın kısıtlılık durumu bulunmamakta olup her türlü belediye, ulaşım, haberleşme hizmetlerini alabilmektedir. Taşınmaz üzerinde 120 m2 alanlı bir katlı betonarme kargir niteliğinde yapılan 10 yılı aşkın yapı ömrü bulunan bir ev bulunmaktadır.Yapı yıpranma oranı %15 olarak belirlenmektedir.

Adresi : Konya İli, Kulu İlçesi, Bahadırlı Mahallesi,139605 Sokak,No:13 Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 949,97 m2

İmar Durumu : Kulu Belediye Başkanlığı'nın İmar Durum Belgesine göre dava konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalıp 2 kat Mesken Sahası içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 1.679.988,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:48

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.