Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada
Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı 87 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Çelebi ilçesi Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (31) idaresindeki 06 FFV 617 plakalı kamyon, geri manevra yaptığı sırada Şehriban Ercan'a (87) çarptı. ÇYÇ Lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü M.Y. ise ifadesinin alınması için polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun manevra yaparken yaşlı kadına çarptığı görülüyor. Daha sonra olayı gören vatandaşlar yaşlı kadının yardımına koşuyor. Ercan daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
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