MİT’ten DEAŞ’a darbe: Sözde sorumlu Ahmet Kazancı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ’ın sözde Horasan Vilayeti medya yapılanmasına yönelik operasyonunda, örgütün sözde Türkiye medya sorumlusu “Abu Ubeyde/Abu İbrahim“ kod adlı Ahmet Kazancı’yı sınır bölgesinde yakaladı.

MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanmasına yönelik kritik bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında, örgütün medya ve propaganda faaliyetlerinde kilit rol oynayan Ahmet Kazancı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Ahmet Kazancı'nın Türkiye'den illegal yollarla Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığını ve örgüt kamplarında aktif görev aldığını tespit etti.

Yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Kazancı'nın, daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile yakın faaliyet yürüttüğü belirlendi. Özgür Altun'un yakalanmasının ardından Ahmet Kazancı'nın, Altun'un tüm örgütsel sorumluluklarını devraldığı ve örgütün yeni sözde Türkiye medya sorumlusu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü saptandı.

Türkiye'ye sızmaya çalıştı

MİT tarafından titizlikle takip edilen Kazancı'nın, Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulduğu belirlendi. Bölgedeki eğitimlerini tamamlayan teröristin, illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerini ve eleman kazanım çalışmalarını burada sürdürmeyi planladığı tespit edildi. Bu tespit üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla yakaladı.

İtirafları örgütün planlarını deşifre etti

Gözaltına alınan Ahmet Kazancı, ifadesinde suçunu itiraf ederek örgüt içindeki faaliyetlerine dair detaylı bilgiler verdi. Kazancı ifadesinde; Özgür Altun ile olan bağını ve Türkiye'den bölgeye yapılan militan aktarım trafiğini nasıl yönettiklerini, DEAŞ kamplarında aldığı silahlı ve dini eğitimlerin detaylarını,

Örgütün medya ve propaganda birimindeki görevlerini ve yürüttüğü faaliyetleri tek tek anlattı.

MİT'in gerçekleştirdiği bu operasyonla, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik olası eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün eleman kazanma ağının deşifre edildiği ve kritik dökümanların ele geçirildiği vurgulandı.

Kaynak: AA