Konya’daki belediye duyurdu! İPTAL EDİLDİ

Selçuklu Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın dev ekranda yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda etkinliğin iptal edildiği açıklandı.
BELEDİYEDEN İPTAL AÇIKLAMASI
Selçuklu Belediyesi, daha önce A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolunda Paraguay ile oynayacağı karşılaşmanın Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda kurulacak dev ekrandan vatandaşlarla birlikte izleneceğini duyurmuştu. Yapılan yeni açıklamada etkinliğin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
YKS TEDBİRLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Belediye tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tedbirleri kapsamında organizasyonun iptal edildiği belirtildi. Böylece 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da yapılması planlanan dev ekran yayın etkinliği gerçekleştirilmeyecek.
Selçuklu Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Selçuklu'da yaşanacak.Belediyemiz tarafından 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00'da Uluslararası Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Türkiye-Paraguay karşılaşması dev ekran maç yayını İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tedbirleri kapsamında iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu