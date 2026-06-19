Meram’da çocuklar hem yazdı hem sahneye taşıdı

Çocuklara tarih bilinci kazandırmak amacıyla Meram’da hayata geçirilen anlamlı tarih ve kültür projesi, duygu dolu ve renkli görüntülere sahne oldu. Meram Gelişim Akademisi (MEGA) desteğiyle yürütülen “Tarih Yazan Çocuklar Meram’da” projesiyle Meram Niyaz Usta İlkokulu öğrencileri, Türk tarihine yön veren 77 önemli şahsiyeti hem kaleme aldı hem de sahnede canlandırdı.

Meram'da, çocuklara tarih bilinci kazandırmak amacıyla anlamlı bir kültür projesi hayata geçirildi. Meram Belediyesinin örnek eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında yürütülen "Tarih Yazan Çocuklar Meram'da” projesiyle Meram Niyaz Usta İlkokulu öğrencileri, Türk tarihine yön veren 77 önemli şahsiyeti hem kaleme aldı hem de sahnede canlandırdı. Projenin tanıtımı renkli ve katılımcıları gururlandıran görüntülere sahne oldu.

‘HER KAHRAMAN BİR ZAMANLAR ÇOCUKTU'

"Her Kahraman Bir Zamanlar Çocuktu” sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler; Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan II. Abdülhamid Han'a, Akşemseddin'den Mimar Sinan'a, Mustafa Kemal Atatürk'ten Halide Edip Adıvar'a, Ertuğrul Gazi'den İbn-i Sina'ya, Dede Korkut'tan Seyit Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Cahit Arf'a kadar Türk tarihine ve kültürüne yön veren 77 önemli şahsiyeti araştırarak kendi kalemleriyle anlattı. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar daha sonra kitaplaştırılarak kalıcı bir esere dönüştürüldü. Ancak proje bununla da sınırlı kalmadı. Çocuklar yazdıkları tarihi karakterleri okul bahçesinde düzenlenen özel programda arkadaşları, öğretmenleri, velileri ve protokol üyeleri karşısında canlandırarak tanıttı.

MERAM NİYAZ USTA İLKOKULU'NDA TARİH CANLANDI

Etkinlik öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan özel karşılama töreni büyük beğeni topladı. Programa Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Eğitim-Bir-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkan Vekili Dr. Mehmet Aziz Anik, Türk Eğitim-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Ali Köç, Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sinan Kabak ile çok sayıda veli katıldı. Program, öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisiyle başladı. Minik folklorcuların performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise bazı öğrencilerin canlandırdıkları tarihi şahsiyetleri at üstünde sahneye taşıması oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu programda duygu dolu anlar da yaşandı.

OKUL MÜDÜRÜ BACAK: "ÇOCUKLARIMIZ TARİHE YÖN VEREN ŞAHSİYETLERİ KENDİ KALEMLERİYLE ANLATTI”

Programda konuşan Meram Niyaz Usta İlkokulu Müdürü Ali Bacak, projenin çocukların tarih bilinci kazanması açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Meram Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz bu sosyal sorumluluk projesinde çocuklarımız tarihe yön veren şahsiyetleri kendi kalemleriyle anlattılar. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizin katıldığı projede 77 öğrencimiz ecdadımızı ve dünyaya iz bırakmış büyük isimleri araştırıp yazdı. Projemize verdikleri desteklerden dolayı Meram Belediyemize teşekkür ediyorum.”

KAYMAKAM YILMAZ: "ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da programda yaptığı konuşmada emeği geçenleri tebrik ederek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Kaymakam Dr. Yılmaz, "Bu anlamlı program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel yaz gününde bir yandan güneş bizleri ısıtırken diğer yandan çocuklarımızın samimiyeti ve neşesi içimizi ısıtıyor. Bu tür sosyal etkinlikler çocuklarımızın özgüvenlerini artırırken akademik başarılarına da katkı sağlıyor. Çocuklarımız çok emek vermiş. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Bu çalışmalar sayesinde yetenekleri ortaya çıkıyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

77 TÜRK BÜYÜĞÜ KİTAPLIKTA YERİNİ ALDI

Programın sonunda öğrencilerin kaleme aldığı "77 Türk Büyüğü” eserlerinin yer aldığı Niyaz Usta Koridor Kitaplığı'nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar kitaplığı gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Projede yer alan öğrenciler ise hem tarihî şahsiyetleri araştırmanın hem de onları sahnede canlandırmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu