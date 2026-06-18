Yolcu minibüsünde dehşet anları kamerada: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü

Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu minibüsüne binen bir kişi şoföre saldırdıktan sonra aracı kaçırdı. Kaçırdığı minibüsle kaza yapan şahıs olay yerinde öldü.

Alınan bilgiye göre, Silifke-Taşucu hattında çalışan Furkan Gök, idaresindeki 33 C 8002 plakalı yolcu minibüsle Araplı mevkiinde durakta bekleyen Enes Can Özata'yı yolcu olarak aldı. İçerisinde 12 yolcunun bulunduğu minibüs seyir halindeyken, Özata bir anda şoföre saldırdı.

O sırada aracı durduran Gök canını kurtarırken, kapıları açarak panik yaşayan yolcuların da kaçmasını sağladı. Minibüsle önce geri manevra yaparak bir araca vuran daha sonra önündeki minibüse çarparak kaçan saldırgan ise bölgeden uzaklaştı. Yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve zeytin bahçesine daldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Enes Can Özata'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, bir kadın yolcu ise kaçarken kolundan hafif şekilde yaralandı.

Şoför korku dolu anları anlattı

Yaşadığı korku dolu anları anlatan şoför Furkan Gök, "Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsü çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı" dedi.

Olay anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsteki panik anları, sürücünün ve yolcuların kaçmaları ile şüphelinin araçlara çarparak minibüsle kaçma anları yer aldı.

Kaynak: İHA