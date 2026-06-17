Konya’dan gelen kahramanını unutmadı! Canlı yayında o anları böyle anlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında kalan Halime Nuray Tunç, yaşadığı acılara rağmen hayata tutunma mücadelesiyle milyonların takdirini topladı. İki kızını depremde kaybeden Tunç, 10 yaşındaki kızı İrem ile birlikte enkazdan Konya AFAD personeli Salih Aydın Üzümcü tarafından sağ kurtarıldı.

ENKAZDAN KURTULDU HAYATA YENİDEN TUTUNDU

Depremde ağır yaralanan Halime Nuray Tunç'un sol kolu, kızı İrem'in ise sol bacağı ampute edildi. Yaşadığı büyük kayıplara rağmen mücadeleden vazgeçmeyen genç anne, hayata sımsıkı sarılarak yaşamını sürdürdü. Tunç, en büyük hayalinin biyonik kola kavuşmak olduğunu belirtti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 300 BİN TL KAZANDI

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan Halime Nuray Tunç, hem hikâyesiyle izleyenleri duygulandırdı hem de başarılı performansıyla 300 bin TL ödül kazandı. Yarışmada elde ettiği ödülü, biyonik kolu için başlatılan kampanyaya destek amacıyla kullanacağını açıkladı.

Tunç, programda yaptığı açıklamada, "10 yaşında kızım var. Hayata birlikte tutunuyoruz, birlikte savaşıyoruz. O benim kolum, ben onun ayağı oluyorum. Buradan kazanacağım ödülle kampanyama katkı sağlayacağım. İnsanlar kendilerini bırakmasın. Bana baktıklarında ağlıyorlardı ama ben pes etmedim, daha çok çalıştım ve başardım. Hayatla inatlaştım.''

KONYA EKİBİNİ TEK TEK ARADIM

"Salih abi beni kurtardı. Kızımı kurtarmakta 5 gün sonra yine ona nasip oldu. Tek hatırladığım uzun saçları ve üstünde Konya ekibi yazmasıydı. Salih abiyi bulmak için bütün Konya AFAD ekibini tek tek aradım sonunda buldum. Benim kahramanım oldu. Helallik istedim ondan." ifadelerini kullandı.

TELEFON JOKERİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Halime Nuray Tunç, yarışmadaki telefon joker hakkını kullanırken kendisi ve kızını enkaz altından kurtaran Konya AFAD personeli Salih Aydın Üzümcü'yü aradı. Bu tercih stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Programın sunucusu olan Oktay Kaynarca da genç kadının yaşam öyküsünden etkilendiğini belirterek, "Hayatın baştan sona arabesk film gibi" sözleriyle duygularını dile getirdi ve Halime Nuray Tunç'a kızıyla birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

(Meltem Aslan)