Konya’da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-15 Haziran 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 2 bin 788 adet sentetik ecza hapı, 200 adet ecstasy hap, 12 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 8 kök kenevir ile 2 gram kokain ele geçirildi.
27 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde toplam 27 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 25'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Haber Merkezi