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KONYA Haberleri

Konya’nın il olacak ilçesi belli oldu mu? Açıklama geldi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’nın il olacak ilçesi belli oldu mu? Açıklama geldi

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Konya'nın Ereğli ilçesi dahil 25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddialar gündemde geniş yer buldu. Tartışmalara neden olan paylaşımlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dolaşıma sokulan "25 yeni il kurulacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada söz konusu paylaşımların herhangi bir resmi dayanağının bulunmadığı vurgulandı.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA BULUNMUYOR

Açıklamada;

"Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur.'' ifadeleri kullanıldı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "25 yeni il kurulacak" şeklindeki paylaşımların yapay gündem oluşturma ve kamuoyunda algı operasyonu yürütme amacı taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri çağrısında bulunularak, bilgi kirliliğine karşı dikkatli olunması istendi.

(Meltem Aslan)

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