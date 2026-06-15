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KONYA Haberleri

Konya’da ilginç anlar! Yavru leylekler annenin getirdiği avı çok beğendiler

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da ilginç anlar! Yavru leylekler annenin getirdiği avı çok beğendiler

Konya, Afrika ile Avrupa arasındaki göç yolu üzerinde yer alması nedeniyle her yıl binlerce leyleğe ev sahipliği yaparken, Yalıhüyük ilçesinde kaydedilen bir görüntü dikkat çekti.

YUVADA BESLENME ANI

İlçede elektrik direği üzerine kurulan yuvada yaşayan bir leyleğin iki yavrusuna, anne leylek tarafından yiyecek getirildi. 

YILANI PAYLAŞAMAYAN YAVRULAR

Anne leyleğin yavrularına getirdiği yılanı fark eden iki yavru leylek, aynı anda yılanı farklı uçlarından yutmaya çalıştı. Yavru leyleklerden biri yılanı baş kısmından, diğeri ise kuyruk kısmından yakalayarak yemeye çalıştı. Ortada buluşan yavrular bir süre yiyeceği paylaşamayınca kısa süreli bir çekişme yaşandı. Daha sonra yavru leyleklerden biri yılanı bırakarak geri çekildi.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İŞTE O ANLAR;

 

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