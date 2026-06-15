Konya’da sağanak sonrası önlem! Mesire alanı geçici olarak ziyarete kapatıldı

Konya'da hafta sonu etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden oldu. Kadınhanı ilçesinde bulunan Kestel Murat Kurum Orman ve Kamp Alanı, yapılan çalışmalar kapsamında geçici olarak ziyarete kapatıldı.
BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU!
Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun yağışların ardından mesire alanında bakım, temizlik ve güvenlik çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
"MESİRE ALANIMIZ 2 GÜN SÜREYLE ZİYARETE KAPALI OLACAK''
Karaca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hafta sonu ilçemizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Kestel Murat Kurum Orman ve Kamp Alanımızda bakım, temizlik ve güvenlik çalışmalarımız başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla mesire alanımız 2 gün süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Gösterdiğiniz anlayış ve sabır için teşekkür ediyor, çalışmaların tamamlanmasının ardından sizleri yeniden doğayla buluşturmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum.”
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