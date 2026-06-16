Konyalı şehit Muammer Öz unutulmadı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Muammer Öz'ü şehadet yıl dönümünde yayımladığı anlamlı mesajla andı. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatan uğruna can veren kahraman bekçinin aziz hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı.
ŞEHİT MUAMMER ÖZ UNUTULMADI
Paylaşımda, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Muammer Öz'ün 10 Mayıs 1995 tarihinde Konya'da görevi sırasında meydana gelen bir kaza sonucu ağır yaralandığı, tedavi gördüğü hastanede 16 Haziran 1995 tarihinde şehit olduğu hatırlatıldı.
"VATAN SİZE MİNNETTARDIR” MESAJI
Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan görselde "Vatan size minnettardır” ve "Unutmayacağız” ifadelerine yer verildi. Şehit Muammer Öz'ün fotoğrafının bulunduğu paylaşımda, fedakârlığı ve hizmetleri saygıyla anıldı.
Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız.#KonyaEmniyeti #Şehit pic.twitter.com/7P7HAP5lvQ— Konya İl Emniyet Müdürlüğü (@KonyaEmniyeti) June 16, 2026
(Meltem Aslan)