Konya’da kontrolden çıkan kamyonet markete daldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyonet markete girdi.
Kaza, Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde meydana geldi.İddialara göre seyir halindeki karpuz yüklü kamyonet kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı, ardından savrularak bir binanın altında bulunan markete girdi.
Kazanın ardından çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve ilgili ekipler sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, markete giren kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.