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Gelin kayınpederini darbederek öldürdü

Gelin kayınpederini darbederek öldürdü
Artova ilçesinde gelin ile kayınpederi arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Olayın ardından gelin gözaltına alındı.

Tokat'ta gelin-kayınpeder kavgasında kan aktı..

Artova ilçesi Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbetti. İddiaya göre K.V.'nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GELİN GÖZALTINA ALINDI

Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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