Konya’da kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kız bulundu

Konya'da 14 yaşındaki A. K. için 15 Haziran Pazartesi günü kayıp başvurusunda bulunuldu.
İhbarın ardından çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, genç kızı bulmak için geniş çaplı araştırma yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda A. K.'ya ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre A. K., saat 15.50 sıralarında Konya'daki Mevlana Çocuk Sevgi Evleri'nden ayrılmıştı. Bir süre kendisinden haber alınamayan genç kızın bulunmasıyla birlikte gerekli işlemler tamamlandı.
(Bekir Turan)