Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 30, İzmir'de 34, İstanbul'da 30, Antalya'da 29, Adana'da 34, Diyarbakır'da 35, Samsun'da 28, Erzurum'da 35 derece civarında seyredecek.
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