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GÜNCEL Haberleri

Tapuda elden nakit dönemi bitiyor! Yeni dönem bu tarihte başlıyor

Tapuda elden nakit dönemi bitiyor! Yeni dönem bu tarihte başlıyor
İkinci el araç satışında uygulanan güvenli ödeme sisteminin kapsamı genişletildi. 1 Temmuz’dan itibaren sistem artık emlak satışlarında da uygulanacak, elden ödeme yapılamayacak.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirildi. 

Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yönetmeliğe göre, taşınmaz mülk ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirilmesini öngören güvenli ödeme sistemi kullanılacak. 

HİZMET BEDELİ ALINACAK

Ödeme sistemi üzerinden yapılan her işlemden kullanım bedeli alınacak. Söz konusu bedel satıcıya aktarılan bedelden tahsil edilecek. 

Sistemin kullanımı 1 Temmuz'a kadar zorunlu değil, bu tarihten itibaren zorunlu hale gelecek. 

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Satışlarda, "bloke mekanizması” işleşecek, alıcı tarafından gönderilen satış bedeli, tapu devri resmi olarak tamamlanana kadar sistemdeki güvenli hesapta bekletilecek, "otomatik aktarım” yönteminde tapu müdürlüğünde devir işlemi onaylandığı anda, tutar doğrudan satıcının hesabına transfer edilecek. Tapuda işlem yapmak isteyenler, anlaşmalı bankalar ve yetkili ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme dahil olabilecek. İşlem karşılığında alınacak hizmet bedeli ise sistemin tam olarak devreye girdiği tarihte netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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