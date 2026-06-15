Karne günü tarihi 2026: Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?

Karne günü tarihi milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Eylül ayından bu yana yoğun bir ders, ödev ve sınav temposuyla yorulan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler için yılın en heyecanlı geri sayımı başladı. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte gözler artık okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 okullar ne zaman kapanacak?

Yaz tatili planlarını şimdiden şekillendirmek, memleket veya tatil beldesi biletlerini erkenden ayırtmak isteyen milyonlarca kişinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Sene başında yayımlanan resmi iş takvimi ile birlikte karnelerin alınacağı tarih belli oldu. İşte, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ereceği tarih... OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Okullar, 26 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte yaz tatiline girecek. KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK? Okul kapanış günü olan 26 Haziran 2026 sabahı öğrenciler karnelerini almaya başlayacak. Karneler genellikle saat 10.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılmaya başlıyor. Kaynak: Haber Merkezi

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