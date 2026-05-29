Viral olan koyun! Bayram günü dertli dertli manzarayı izledi

Kayseri'nin Erkilet Emmiler Köyü'nde kaydedilen bir video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Görüntülerde yer alan bir koyunun sürüden ayrılarak tek başına manzarayı izlemesi izleyenlerin dikkatini çekti.
Kısa sürede çok beğeni aldı
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kaydedilen görüntülerde, koyunun bir süre sürüden uzaklaşarak tepeye geçtiği ve manzaraya karşı hareketsiz şekilde beklediği görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, koyunun düşünceli halini esprili yorumlarla değerlendirdi.
Özellikle genç kullanıcıların sıkça kullandığı "overthink” (fazla düşünmek) ifadesiyle paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
