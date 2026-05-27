Konya’da kamyon dehşeti! Mahalleli tepkili

Konya'nın Çumra ilçesinde dikkatsiz bir kamyon sürücüsü mahalle arasında adeta faciaya davetiye çıkardı. Olay, Gülsüm Şahin Organizasyon dükkanının bulunduğu sokakta meydana geldi. Sokakta ilerleyen kamyonun park halindeki araçlara sürterek geçtiği iddia edildi.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
Kamyonun dar sokakta kontrolsüz şekilde ilerlemesi nedeniyle birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahipleri durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşarken, mahallede kısa süreli gerginlik oluştu. Olay sonrası vatandaşlar, sürücünün daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Mahalle sakinleri yaşananlara tepki göstererek, "Böyle sorumsuzluk olmaz” diyerek duruma isyan etti. Özellikle mahalle aralarında ağır tonajlı araçların daha kontrollü hareket etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden denetimlerin artırılmasını ve benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
