İçişleri Bakanı Çiftçi Konya’ya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı arifesinde memleketi Konya'nın Çumra ilçesinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Bakan Çiftçi, vatandaşlarla çay içip sohbet ederek bayramlaştı.

Bakan Çiftçi memleketi Çumra'da

Çumra programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Bakan Çiftçi, burada görev yapan polislerle bir araya geldi. Emniyet mensuplarının bayramını tebrik eden Çiftçi, milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan tüm polis teşkilatına teşekkür etti.

"Çumralı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum''

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu iadelere yer verdi:

Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı, kardeşlik hukukunun güç kazandığı mübarek zamanlardır. Doğup büyüdüğümüz bu topraklarda vatandaşlarımızın duasını almak, hâl hatır sormak ve aynı gönül iklimini paylaşmak bizler için her zaman ayrı bir kıymet taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizle arasına mesafe koymayan, vatandaşının sevincini de derdini de paylaşan hizmet anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Çünkü bu aziz milletin samimiyeti, duası ve güçlü desteği; yürüdüğümüz yolda en büyük ilham kaynağımızdır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Kurban Bayramı'nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Samimiyetleri ve içten misafirperverlikleri için tüm Çumralı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Kaynak: Haber Merkezi