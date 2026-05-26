Konya’da “Dedem ve Nenem Anlatıyor Eskiden Bayramlar’’ etkinliği

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurban Bayramı'nın manevi atmosferini yaşatmak, kuşaklar arası bağı güçlendirmek ve geleneksel bayram kültürünü genç nesillere aktarmak amacıyla "Dedem ve Nenem Anlatıyor , Eskiden Bayramlar” etkinliği düzenledi.

İl Müdürlüğüne bağlı Meliha Ercan Huzur Evinde, koruma ve bakım altındaki çocuklar ve gençler, huzurevi sakinleri ile bir araya gelerek geçmiş bayramlara dair hatıraları dinledi.

Büyüklerin anlattığı eski bayram gelenekleri, mahalle kültürü, bayram hazırlıkları, bayram sabahları ve aile birlikteliğine dair anılar duygu dolu anlara sahne oldu.

Samimi sohbetlerin gerçekleştiği programda çocuklar büyüklerinin ellerini öperken, yaşlı bireyler de geçmişten günümüze uzanan bayram değerlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikramlar yapılırken, katılımcılar birlikte vakit geçirerek bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte hissetti.

(Cumali Özer)