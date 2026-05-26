Meteoroloji ilçe ilçe bildirdi! Konya’da bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Mayıs ayının bitmesine az bir süre kala serin ve yağışlı hava devam ediyor. Kurban bayramına günler kala vatandaşlar tarafından hava durumu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini güncelledi. Peki Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak, Konya’da bayramda yağmur var mı? İşte tüm detaylar..

Kurban Bayramı'nda sayılı günler kala yağışlı ve serin hava mayıs ayına rağmen etkisini sürdürürken Meteoroloji Konya için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Bayram tatilini dışarda geçirmek isteyenlere ise uyarı geldi. Peki Konya'da bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü hava nasıl olacak? Konya'da bayramda yağmur yağacak mı? İşte Konya'da bir haftalık hava durumu raporu...

BAYRAMIN İLK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre, Konya'da 27 Mayıs bayramın ilk günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşların hava durumunu dikkate alarak planlarını yapmaları ve yağışa karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

KONYA'DA BAYRAMIN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, Konya'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sağanak yağış etkili olacak. Bayramın üçüncü günü olan 29 Cumartesi günü ise hava sıcaklığının 13 derece olması, havanın ise yağmurlu ve bulutlu geçmesi bekleniyor.

BAYRAM'DA KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bayram günü Konya'da etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın; Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den paylaşılan haftalık hava tahmini şu şekilde:

26 Mayıs Salı (Kurban Bayramı arifesi), gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 18 derece

27 Mayıs Çarşamba (Kurban Bayramı 1. gün), yağmurlu, sıcaklık 23 derece

28 Mayıs Perşembe (Kurban Bayramı 2.gün) yağmurlu, sıcaklık 23 derece

29 Mayıs Cuma (Kurban Bayramı 3.gün) hafif yağmurlu, sıcaklık 22 derece

30 Mayıs Cumartesi (Kurban Bayramı 4.gün) hava açık, sıcaklık 21 derece 

