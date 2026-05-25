İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya’ya geliyor!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı programı kapsamında Konya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.
Vatandaşlarla bayramlaşacak
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek program kapsamında Bakan Çiftçi'nin ilk durağı Konya Kapu Camii olacak. Saat 06.05'te bayram namazını kılacak olan Çiftçi, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşacak.
Emniyet ve Jandarmaya Ziyaret
Bayram programı kapsamında saat 13.00'te Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, daha sonra saat 14.00'te İl Jandarma Komutanlığı'na geçecek.
Kaynak: Haber Merkezi