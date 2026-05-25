Konya’da arife günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 haftalık hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yer yer sağanak yağışların görülebileceği duyuruldu. Bayram tatilini ve Arife gününü dışarda geçirmek isteyenlere ise uyarı geldi. Peki Konya’da Arife günü, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü hava nasıl olacak? Konya’da bayramda yağmur yağacak mı? İşte Konya’da bir haftalık hava durumu raporu...

Kurban Bayramına günler kala vatandaşlar tarafından hava durumu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini güncelledi. Peki, Konya'yı arife günü nasıl bir hava bekliyor? Konya'da bayramda hava nasıl olacak? İşte tüm detaylar... KONYA'DA ARİFE GÜNÜ YAĞMUR YAĞACAK MI? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir haftalık hava tahmin raporuna göre, Konya'da Kurban Bayramı arifesinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. KONYA'DA BAYRAM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 26 Mayıs Salı günü (Arife) Konya'nın 19 ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 27 Mayıs Çarşamba günü de (Kurban Bayramının 1. günü) aynı şekilde Konya'nın 19 ilçesinde hava sağanak yağışlı geçecek. ARİFE GÜNÜ KONYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR? Arife günü Konya'da etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışın; Ahırlı, Akşehir, Akören, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde görüleceği tahmin ediliyor. KONYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK? Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde çoğunlukla güneşli 13°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın parçalı bulutlu 20°C, akşam saatlerinde çoğunlukla güneşli 20°C, gece açık 14°C olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. Perşembe Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. Cuma Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Cumartesi Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. (Berna Ata)

