Başkan Halil Bıçakçı’dan Kurban Bayramı Mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Bayramların; sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu ifade eden Başkan Halil Bıçakçı, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir manevi iklim sunduğunu belirtti.
Başkan Bıçakçı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bayramlar; gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da bizlere birlik olmanın, aynı duygularda buluşmanın ve ihtiyaç sahiplerini gözetmenin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.
Bizleri biz yapan değerlerin yaşatıldığı bu anlamlı günlerde; büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmalı, ihtiyaç sahiplerinin yanında olarak bayramın manevi atmosferini hep birlikte yaşatmalıyız. Özellikle yaşlılarımızı, kimsesizleri, yetimleri ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı unutmadan paylaşmanın bereketini hissetmeliyiz.
Meslek camiamız başta olmak üzere, tüm hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”
