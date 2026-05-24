“Terminator 2: Judgment Day“ filminde Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı T-800, yani Terminatör, kaç kişiyi öldürmüştür?

Terminator 2: Judgment Day filminde Arnold Schwarzenegger'in canlandırdığı T-800 karakteri hiç kimseyi öldürmemiştir (0 kişi).

​Bu durum filmin en önemli kırılma noktalarından ve senaryo detaylarından biridir. Filmin başlarında genç John Connor, Terminatör'e kesin bir emir vererek "İnsanları öldüremezsin" der. Bir programlama gereği bu emre uymak zorunda olan T-800, film boyunca girdiği hiçbir çatışmada (efsanevi siber sistem laboratuvarı baskını dahil) kimsenin canını almaz.

​İnsanları öldürmek yerine bacaklarından vurarak etkisiz hale getirir, hatta meşhur polis baskını sahnesinde minigun ile düzinelerce polis arabasını taradıktan sonra bizzat kendi ekranında "Yaralı sayısı: Fazla / Ölü sayısı: 0" yazar.

​Küçük bir istisna: Filmin sonunda ana kötü karakter olan sıvı metal T-1000'i erimiş çeliğe dökerek yok etmiştir; ancak T-1000 bir insan değil, başka bir robot (sibernetik organizma) olduğu için T-800'ün insan öldürmeme kuralını ve John'a verdiği sözü bozmamıştır.

