Afrika değil Konya! Görüntüler o belgeseli anımsattı

Son yılların en bereketli bahar ayını yaşayan Konya'da sağanak geçişler devam ediyor. Şehirdeki birçok baraj ve gölet doldu, taşmaya başladı. Sağanak yağmur zaman zaman ilginç görüntülere de sebep oluyor.

TAŞKINLAR YAŞANIYOR!

Konya'da yoğun yağmur yağışı zaman zaman sel ve taşkınlara sebep oluyor. Şehirdeki birçok baraj ve gölet doldu. Kanal ve derelerden taşan sular zaman zaman hayatı zorlaştırıyor.

ILGIN'DA YAĞMUR SEVİNCİ!

Konya'nın ılgın ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağmur herkesi çok sevindirdi. İlçenin en büyük değerlerinden biri olan Çavuşcugöl tekrar su tutup canlandı. Bölgedeki birçok baraj ve gölet de yüzde yüz doluluğa ulaştı.

AFRİKA DEĞİL KONYA!

Ilgın'da otlamaya çıkan büyükbaş hayvan sürüsü dönüş yolunda sağanak yağmura yakalandı. Barajdan taşan suların doldurduğu Gölköy Kanalı, sürünün dönüş yolundaki en büyük engellerden birine dönüştü. Hayvanlar boylarını aşan suya ve güçlü akıntıya rağmen mücadele ederek karşıya geçmeye çalıştı. Görüntüleri izleyenler "Büyük Afrika Göçünü” anımsadı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kanal üzerine köprü yapılmasını talep ediyor.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK!

Konya'da özellikle öğleden sonra etkisini artıran sağanak geçişler devam edecek. Kırsalda zaman zaman işler zorlaşsa da güçlü bahar yağmurları sayesinde yıllardır süren kuraklığın etkileri neredeyse sıfırladı. Hem yeraltı hem de yerüstü su kaynaklarında büyük yükselme var.

(Berna Ata)