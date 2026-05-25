GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,794 TL
EURO
53,180 TL
STERLİN
61,868 TL
GRAM
6.744 TL
ÇEYREK
11.055 TL
YARIM
22.055 TL
CUMHURİYET
43.718 TL
KONYA Haberleri

Afrika değil Konya! Görüntüler o belgeseli anımsattı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Afrika değil Konya! Görüntüler o belgeseli anımsattı

Son yılların en bereketli bahar ayını yaşayan Konya'da sağanak geçişler devam ediyor. Şehirdeki birçok baraj ve gölet doldu, taşmaya başladı. Sağanak yağmur zaman zaman ilginç görüntülere de sebep oluyor. 

TAŞKINLAR YAŞANIYOR! 

Konya'da yoğun yağmur yağışı zaman zaman sel ve taşkınlara sebep oluyor. Şehirdeki birçok baraj ve gölet doldu. Kanal ve derelerden taşan sular zaman zaman hayatı zorlaştırıyor. 

ILGIN'DA YAĞMUR SEVİNCİ! 

Konya'nın ılgın ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağmur herkesi çok sevindirdi. İlçenin en büyük değerlerinden biri olan Çavuşcugöl tekrar su tutup canlandı. Bölgedeki birçok baraj ve gölet de yüzde yüz doluluğa ulaştı. 

AFRİKA DEĞİL KONYA!

Ilgın'da otlamaya çıkan büyükbaş hayvan sürüsü dönüş yolunda sağanak yağmura yakalandı. Barajdan taşan suların doldurduğu Gölköy Kanalı, sürünün dönüş yolundaki en büyük engellerden birine dönüştü. Hayvanlar boylarını aşan suya ve güçlü akıntıya rağmen mücadele ederek karşıya geçmeye çalıştı. Görüntüleri izleyenler "Büyük Afrika Göçünü” anımsadı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kanal üzerine köprü yapılmasını talep ediyor. 

YAĞIŞ DEVAM EDECEK!

Konya'da özellikle öğleden sonra etkisini artıran sağanak geçişler devam edecek. Kırsalda zaman zaman işler zorlaşsa da güçlü bahar yağmurları sayesinde yıllardır süren kuraklığın etkileri neredeyse sıfırladı. Hem yeraltı hem de yerüstü su kaynaklarında büyük yükselme var.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER