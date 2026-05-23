Konya’da sel felaketi! Çadırları su bastı ekili alanlar zarar gördü

Konya'da etkili olan sağanak yağış, Karatay ve Ereğli ilçelerinde sele neden oldu. Karatay ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi ile Ereğli ilçesindeki Zengen Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi, bölgede yaşayan tarım işçileri ve üreticileri mağdur etti.
Çadırları su bastı
Şiddetli yağış sonrası yükselen sel suları, her iki mahallede tarım işçilerinin kaldığı çadır alanlarını bastı. Çok sayıda çadır kullanılamaz hale gelirken, işçilerin günlük yaşamda kullandığı temel ihtiyaç malzemeleri de zarar gördü. Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, yetkililerden acil destek talebinde bulundu.
Ekili alanlar zarar gördü!
Sel nedeniyle büyük mağduriyet yaşayan Aziziye ve Zengen'nde, yaşanan afet yalnızca yaşam alanlarını değil, tarımsal faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Sel suları ekili alanlara zarar verirken, ciddi maddi kayıplara neden oldu.
