Konya Kurban Bayramı’na hazırlanıyor! Bir ilçede kurban kesim yerleri belli oldu

Karatay Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince belediyeye bağlı ekipler 7 gün 24 saat görev başında olacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde gerekli tüm tedbirleri alan Karatay Belediyesi; Çevre Koruma ve Kontrol, Zabıta, Park ve Bahçeler, Veteriner İşleri ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlükleri başta olmak üzere tüm ilgili birimleriyle sahada hizmet verecek.

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi amacıyla kurban kesim alanlarında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Bayram boyunca kesim noktalarında düzenli temizlik ve dezenfekte çalışmaları titizlikle sürdürülecek. Ayrıca mezarlıklarda da ziyaretler için temiz, düzenli ve huzurlu bir ortam oluşturuldu.

Vatandaşlar bayram süresince talep, öneri ve şikayetlerini 0332 350 13 13 numaralı telefondan Karatay Belediyesi'ne iletebilecek.

13 FARKLI NOKTADA KURBAN KESİMİ YAPILACAK

Karatay Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların temiz ve hijyenik koşullarda kesilebilmesi için de ilçe genelinde gerekli düzenlemeleri yaptı. Bu kapsamda Karatay'da 13 farklı noktada kurban kesimine izin verildi.

Vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulan kurban kesim alanları şu şekilde: Büyüksinan Pazar Yeri, Çatalhüyük Pazar Yeri, Çimenlik Pazar Yeri, İstiklal Pazar Yeri, Kalenderhane Pazar Yeri, Karaaslan Üzümcü Pazar Yeri, Karkent Pazar Yeri, Karşehir Pazar Yeri, Ahmet Dede Semt Pazar Yeri, Küçük Kumköprü Pazar Yeri, Sedirler Pazar Yeri, Selim Sultan Pazar Yeri ve Uluırmak Pazar Yeri.

ZABITA EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA SAHADA OLACAK

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince denetimlerini aralıksız sürdürecek. Et çekimi yapılan işletmeler ve kurban kesim alanlarında gerekli kontroller gerçekleştirilecek.

Öte yandan kurban kesimini çevre kirliliğine neden olacak şekilde gerçekleştirenler ile hijyen kurallarına uymayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacak. Ayrıca her kurban kesim alanında Zabıta Müdürlüğü personelleri hazır bulunacak.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

