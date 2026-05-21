Konya’da cinayet şüphelisi ahırda yakalandı

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da Jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalara yenilerini ekledi. 

ARANAN ŞÜHPELİ KÖMÜRLÜKTEN ÇIKTI

Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan aranan ve hakkında 15 Yıl 9 Ay 25 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ağabeyinin evinde yapılan aramada, saklandığı kömürlükte yakaladı

CİNAYET ŞÜPHELİSİ AHIRDA YAKALANDI

Karatay Jandarma ekipleri tarafından yapılan ikinci operasyon daha şaşırtıcı bir sonla bitti. Kasten Öldürme suçundan aranan ve hakkında 12 Yıl 5 Ay 28 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli küçükbaş hayvan ahırında yakalandı. 

İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Her iki şahıs da adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi

