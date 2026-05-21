Konyalı öğretmen kaçırıldı mı? Menajerden açıklama geldi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukaya dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'na müdahale edildiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Filoda yer aldığı belirtilen, sosyal medyada "Yerli John Wick” olarak tanınan Konyalı öğretmen ve fenomen Ömer Aslan'dan bir süredir haber alınamadığı öne sürüldü.

MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ömer Aslan'ın menajeri Taha Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filoda bulunan aktivistlerin tamamen barışçıl amaçlarla hareket ettiğini ifade etti. Öztürk, katılımcıların şiddetsizlik eğitimi aldığını belirterek, yardım filosunun yalnızca insani yardım amacı taşıdığını söyledi.

Öztürk açıklamasında, İsrail güçlerinin filoya açık denizde müdahalede bulunduğunu ve Aslan'ın bulunduğu tekneye ateş açıldığı anları canlı yayında takip ettiklerini iddia etti.

AŞDOD VE KETZIOT İDDİASI

Yapılan açıklamada, filoda bulunan kişilerin sağlık durumuna ilişkin henüz net bilgi alınamadığı kaydedildi. Aktivistlerin önce Aşdod Limanı'na götürüldüğü, ardından ise Negev Çölü'nde bulunan Ketziot Hapishanesi'ne sevk edileceklerinin öne sürüldüğü aktarıldı.

Ömer Aslan'ın akıbetine ilişkin resmi kaynaklardan henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

"Konyalı John Wick” lakabıyla tanınan Ömer Aslan hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

