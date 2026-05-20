Final öncesi Konya’daki belediyeden anlamlı destek! İlçe Yeşil-Beyaza büründü

- Güncelleme Tarihi:

Tümosan Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde yaptığı “Bayrak As” çağrısına Karatay Belediyesi’nden destek geldi. Belediye ekipleri, final heyecanını şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla ilçenin birçok noktasını Konyaspor bayraklarıyla donattı.

Tümosan Konyaspor, 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Antalya'da Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde şehirde birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesine yönelik çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, final heyecanının tüm şehirde hissedilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları, taraftarlar ve şehrin tüm dinamiklerinin Konya'yı Konyaspor bayraklarıyla donatması yönünde çağrıda bulundu. 

Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Karatay Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bayraklandırma çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından Karatay Belediyesi hizmet binası başta olmak üzere Eski Garaj bölgesi, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Kültür Merkezi, Aziziye Kültür Merkezi, Belh Kavşağı, Enntepe Kavşağı, Teksas Durakları, İstanbul Caddesi, Bedesten girişi, Mevlana Türbesi çevresi, Celaleddin Karatay Caddesi, Sedirler-Fetih Caddesi kesişimi, Matbaacılar Kavşağı ve Ereğli Yolu Kavşağı Konyaspor bayraklarıyla süslendi.

KILCA: KONYASPOR'UMUZUN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde şehirde oluşan coşkuya katkı sunmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Şehrimizin markası olan Konyaspor'umuzun her zaman yanındayız. Final maçı öncesinde oluşan heyecana ortak olmak ve hemşehrilerimizin coşkusuna destek vermek amacıyla Karatay'ımızın birçok noktasını bayraklarımızla süsledik. İnşallah takımımız Antalya'dan kupayla dönecek ve bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı da Konyaspor'umuza destek olmaya davet ediyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

