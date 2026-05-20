GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,590 TL
EURO
52,860 TL
STERLİN
61,168 TL
GRAM
6.588 TL
ÇEYREK
10.826 TL
YARIM
21.453 TL
CUMHURİYET
42.642 TL
GÜNCEL Haberleri

Diyanet İşleri Başkanlığı bin 128 personel alımı tarihi 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman?

- Güncelleme Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanlığı bin 128 personel alımı tarihi 2026: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 128 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı, personel alımı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. İşe alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 338 koruma ve güvenlik personeli, 216 aşçı ve 574 temizlik personeli alımı yapılacak.

Alınacak bin 128 sözleşmeli personelin 583'ü kadın, 545'i ise erkek olacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular, 22 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER