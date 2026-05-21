GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,598 TL
EURO
52,986 TL
STERLİN
61,361 TL
GRAM
6.636 TL
ÇEYREK
10.905 TL
YARIM
21.611 TL
CUMHURİYET
42.956 TL
GÜNCEL Haberleri

Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! Olayda YENİ GELİŞME

- Güncelleme Tarihi:

Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı! Olayda YENİ GELİŞME
İzmir’in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Cansu Aydoğdu’yu (32) bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesi N.G.’yi (53) de ağır yaralayan Metin Aydoğdu’ya (48) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 20 Mayıs 2022'de Çınartepe Mahallesi 2619'uncu Sokak'taki evde meydana geldi. Metin Aydoğdu, boşanma davaları süren eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi N.G.'nin evine gitti. Çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Metin Aydoğdu, Cansu Aydoğdu ile N.G.'yi çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cansu Aydoğdu, kurtarılamadı. Ağır yaralanan N.G., tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Metin Aydoğdu ise tutuklandı.

BARIŞMAYI KABUL ETMEYİNCE GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Metin Aydoğdu'nun belinden çıkardığı bıçakla kayınvalidesi N.G.'yi 5 bıçak darbesiyle yaraladığı, eşi Cansu Aydoğdu'yu ise bir kısmı öldürücü nitelikte olmak üzere hayati bölgelerine isabet edecek ve iç organ yaralanmasına neden olacak şekilde 22 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Sanık hakkında 'Eşi kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonunda sanık, eşi Cansu Aydoğdu'yu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesi N.G'yi yaralamaktan ise 14 yıl hapis cezasına çarptırdı, cezada haksız tahrik ve takdir indirimi hükümleri de uygulanmadı. Sanık avukatının itirazı sonrası dosya istinafa gitti. İstinaf mahkemesi de kararı onadı.

'EYLEM ÖLDÜRME KASTIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

İtirazlar sonrası dosya bu kez de Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığına, iddia ve savunmaların hükümlere esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiğine vurgu yaptı. Ceza Dairesi, eksik incelemenin bulunmadığının, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığının altını çizdi. Kararda eylemlerin sanık Aydoğdu tarafından öldürme kastıyla gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtildi.

'İNDİRİM UYGULANMAMASINDA İSABETSİZLİK YOK'

Aydoğdu'nun öldürme kararını ne zaman aldığının ve belli bir hazırlıkla eylemlerini gerçekleştirdiğinin kesin olarak saptanamadığı ancak oluşan şüpheli durumun sanık aleyhine yorumlanamayacağı, bu itibarla tasarlamanın koşullarının bulunmadığı belirtildi. Metin Aydoğdu'ya verilen cezanın isabetli olduğuna vurgu yapan Ceza Dairesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasında da isabetsizlik bulunmadığına vurgu yaptı. Bu sebeplerden ötürü itiraz taleplerini reddeden Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararı onadı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER